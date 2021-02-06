Пьяный водитель столкнулся с фурой в СКО: есть погибший

За январь 2021 года на дорогах СКО было зарегистрировано 6 ДТП.

В СКО нетрезвый водитель ВАЗ-21099 столкнулся с фурой, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, 4 февраля около 20.50 часов на автодороге "Челябинск - Новосибирск" близ райцентра Булаево 35-летний водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с большегрузом марки Volvo, припаркованным на обочине.

В результате ДТП на месте скончался один из пассажиров ВАЗ-21099 1999 года рождения. Водитель ВАЗ и второй пассажир, 1989 года рождения, были доставлены в центральную районную больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель ВАЗ-21099 находился в нетрезвом состоянии.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены все необходимые экспертизы. Водитель ВАЗ-21099 водворен в изолятор временного содержания в порядке статьи 128 УПК РК.

За январь 2021 года на дорогах СКО было зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых один человек погиб и 7 получили ранения. В связи приближающимся межсезоньем и гололедом, полицейские просят всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения, при движении соблюдать дистанцию и скоростной режим, ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

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