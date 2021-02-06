Очень скользкий: Астанчане недовольны Атырауским мостом

Атырауский мост в Нур-Султане находится на набережной реки Есиль.

Житель города Нур-Султан рассказал о непрактичности Атырауского моста, подаренного одноименным регионом на 20-летие столицы, сообщает zakon.kz.

Пользователь Facebook Арслан Сагин посетовал на скользкое покрытие моста, назвав его испытанием для сильных духом и ногами.

Как понять что мост был подарен Астане западом Казахстана? Нужно дождаться зимы. И станет понятно что люди которые готовили проект не было зимой в Астане. Не ходили по скользким улицам города. Или же большая часть бюджета ушла на дизайн проекта. Ходить по этому мосту зимой, особенно в мороз это испытание для сильных духом и сильных ногами, - посетовал житель Нур-Султана.

Атырауский мост в Нур-Султане находится на набережной реки Есиль. Он связывает пешеходные потоки, велосипедную сеть парковой зоны, а также набережную линии правого берега реки.

Я понимаю, дареной лошади в зубы не смотрят. Но эта "лошадь" занимает много места в центре дома. И уже облазит. Хотя внешне, конечно, красивая.Предложение: с наступлением тепла постелить правильное покрытие для велодорожки. И, что более важно, покрытие для пешеходов. Хоть чешуей осетра кройте, лишь бы не скользить, - подытожил житель столицы.

Общая длина пешеходного моста - 313,5 метра, ширина - 10,5 метра. Сооружение включает шестиметровую пешеходную полосу, трехметровую велодорожку, полосу безопасности шириной 0,5 метра и две полосы по 0,5 метра для устройства перильного ограждения.

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