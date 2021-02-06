Карантин смягчили в Карагандинской области

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Постановление вступит в силу с 00:00 8 февраля.
В Карагандинской области смягчат карантин, передает zakon.kz.
Изменения и дополнения в постановление внес главный государственный санитарный врач Карагандинской области.
Теперь время работы объектов общественного питания (за исключением питания на объектах образования) увеличено до 24:00. Ограничение времени по работе ТРЦ, ТД и сетевых магазинов в будние дни снято, однако остается в силе запрет на работу в воскресные дни.
Кинотеатры будут работать с заполняемостью не более 20%, но не более 30 человек.
Отмечается, что переход из одной зоны в другую может осуществляться при стабилизации эпидемиологической ситуации в течении одного инкубационного периода, то есть в течении 14 дней. Кроме этого напоминаем, что Главные государственные санитарные врачи городов и районов Карагандинской области вправе принимать решение о принятии дополнительных ограничительных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, - сообщили в ДСЭК области.
С полным документом можно ознакомиться здесь.
Постановление вступит в силу с 00:00 8 февраля.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!