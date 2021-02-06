Карантин смягчили в Карагандинской области

Постановление вступит в силу с 00:00 8 февраля.

В Карагандинской области смягчат карантин, передает zakon.kz.

Изменения и дополнения в постановление внес главный государственный санитарный врач Карагандинской области.

Теперь время работы объектов общественного питания (за исключением питания на объектах образования) увеличено до 24:00. Ограничение времени по работе ТРЦ, ТД и сетевых магазинов в будние дни снято, однако остается в силе запрет на работу в воскресные дни.

Кинотеатры будут работать с заполняемостью не более 20%, но не более 30 человек.

Отмечается, что переход из одной зоны в другую может осуществляться при стабилизации эпидемиологической ситуации в течении одного инкубационного периода, то есть в течении 14 дней. Кроме этого напоминаем, что Главные государственные санитарные врачи городов и районов Карагандинской области вправе принимать решение о принятии дополнительных ограничительных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, - сообщили в ДСЭК области.

С полным документом можно ознакомиться здесь.

Постановление вступит в силу с 00:00 8 февраля.

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