73 человека эвакуировали из многоэтажки в Уральске. Названа причина

Причина - пожар.

В Уральске 6 февраля в 03:27 произошел пожар в девятиэтажном доме №82/1 по улице Исатая-Махамбета, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

По информации начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиева, на первом этаже в подсобном помещении произошел пожар, площадь которого составила 10 кв. м.

В помещении горели домашние вещи. Сотрудники ДЧС ЗКО по лестничному маршу эвакуировали 73 человека, 17 из которых дети. Ликвидировать пожар удалось в 04:09. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщил он.

На месте происшествия работали 17 пожарных и шесть единиц техники. Для эвакуированных жителей дома был организован пункт обогрева.

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