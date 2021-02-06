Фальшивое заявление ВОЗ о масках обсуждают в Сети

Скриншот с "цитатой" опубликовали 25 января.

Всемирная организация здравоохранения не заявляла о том, что носить маски больше не нужно, передает zakon.kz.

Как сообщает stopfake.kz, в Сети обсуждают фальшивое заявление ВОЗ, в котором специалисты организации якобы сообщили, что ношение маски больше не является необходимостью. Скриншот с "цитатой" опубликовали 25 января.

Отмечается, что на самом деле никто из специалистов ВОЗ не делал подобных заявлений. Скриншот, который стал вирусным в Интернете, распространился с подачи конспирологического ресурса Principia Scientific International и к ВОЗ не имеет никакого отношения.

На сайте даже приведена вырванная из контекста цитата, действительно взятая из документа ВОЗ Mask use in the context of COVID-19 от 1 декабря 2020 года. В ней сказано, что "использование одной лишь маски надлежащим способом недостаточно для того, чтобы обеспечить адекватный уровень защиты".

Далее в оригинальном документе следуют другие рекомендации по профилактике COVID-19, такие как частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, в документе приведены результаты исследований, говорящие в пользу эффективности ношения масок.

Это не первая манипуляция с использованием этого документа. Ранее сторонники теории заговора интерпретировали руководство по ношению масок, как признание опасности их использования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!