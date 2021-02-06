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Судью задержали в Карагандинской области

Фото: LIGA.net 6 февраля 2021, 18:27

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

В Карагандинской области с поличным при получении взятки задержан судья Специализированного межрайонного экономического суда, сообщает zakon.kz.

Относительно появившихся в некоторых СМИ, соцсетях и интернет-мессенджерах сведений сообщаем: центральным аппаратом Агентства по противодействию коррупции во взаимодействии со Службой внутренней безопасности Верховного суда задержан судья СМЭС Карагандинской области с поличным при получении взятки. пресс-служба Карагандинского областного суда

В ведомстве отметили, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

В СМИ сообщалось ранее, что задержанный - Ержан Габидуллин. Его подозревают в получении взятки в сумме 30 тысяч евро за вынесение необходимого постановления.

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