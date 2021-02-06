Какая погода ожидает казахстанцев 7 февраля

По всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 февраля предоставили синоптики, сообщает zakon.kz.

По всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдаться туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. РГП "Казгидромет"

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28, временами 30 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Восточно-Казахстанской области - с низовой метелью.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, ночью и утром - порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области - гололед.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области - с низовой метель.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, днем - низовая метель, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью местами ожидаются туман, гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем местами ожидается гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с.

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