Цель встречи и содержание их разговора не раскрываются.

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом, передает zakon.kz.

Как сообщает thebell.io со ссылкой на дубайское правительство, цель встречи и содержание их разговора не раскрываются. Известно только, что она прошла на территории города.

Дуров поблагодарил принца за развитие технологического сообщества и стимулировании развития инноваций и предпринимательства в технологическом секторе за пределами Дубая, а принц сказал, что местная экосистема открыта для технологических стартапов и предоставляет все необходимое для их развития.

Позднее принц на своей странице в Twitter написал, что на встрече познакомился с Дуровым и узнал "подробности вдохновляющей истории успеха, родившейся в ОАЭ и внутри страны".

В конце 2017 года стало известно, что Дуров решил поселиться в Дубае. Тогда в интервью агентству Bloomberg сам Дуров заявил: "Мне здесь нравится". Его новый офис расположен на 23-м этаже одного из небоскребов свободной экономической зоны Dubai Media City (DMC) в столице эмирата, писало агентство.

У Дурова есть гражданство Федерации Сент-Киттс и Невис, а выбор места жительства он объяснял отсутствием в DMC налогов. "Это дело принципа. Многие на Западе не понимают, насколько сильные ограничения накладывают на них налоги. На их выплату может уходить до половины вашего дохода, по сути это значит, что в течение 180 дней в году вы работаете на правительство. Полагаю, я способен найти своим деньгам лучшее применение на благо общества", - заявил агентству Дуров.

В середине января издание The Information сообщало, что Telegram собирается привлечь крупный кредит - около $1 млрд. Затем этот долг мог быть конвертирован в акции в случае IPO, которое издание называло "неизбежным". Конвертируемый долг позволит поддержать расширение Telegram, а Дурову - финансировать компанию до ее выхода на биржу, считает The Information.

После выхода материала The Information Павел Дуров заявил, что сам не встречался с какими-либо "банками и инвесторами", но его команда действительно получает различные предложения. По словам двух собеседников The Bell, пул западных инвесторов предлагал Дурову выкупить 5-10% акций Telegram, исходя из оценки мессенджера в $30 млрд, но тот отклонил предложение.

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