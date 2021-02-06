Назван скрытый признак сердечного приступа

По словам врача, боль в сердце ощущается не только в груди – ее можно почувствовать в зубах и челюсти.

Сердечный приступ возникает из-за закупорки артерий, причиной которой часто является повышенный уровень холестерина. Самый распространенный признак опасного состояния – боль, сдавливание и дискомфорт в грудной клетке. Могут появиться и другие неочевидные симптомы, о которых рассказал врач-терапевт Алка Патель, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Боль в сердце ощущается не только в груди – ее можно почувствовать в зубах и челюсти, - объяснил специалист.

Как отмечается, это связано с расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к брюшной полости, задевая область челюсти и сердца.

По словам Патель, зубная боль связана с сердцем, когда отсутствуют сопутствующие стоматологические проблемы.

Специалисты отмечают, что часто люди отрицают факт сердечного приступа и откладывают обращение за помощью. Однако нужно немедленно вызывать скорую, напоминают медики. В ожидании врачей следует сесть, принять аспирин и постараться успокоиться.

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