Казахстанец взлетел в рейтинге WBC и приблизился к большим боям

Об этом сообщила промоутерская компания боксера.

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг во всех весовых категориях: в первом среднем весе серьезный рывок совершил казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Садриддин поднялся на десять позиций в рейтинге WBC. Теперь после своей впечатляющей победы над Стивеном Даньо он на 17-м месте - совсем близко к топ-15 и большим боям. Ставьте перед собой высокие цели и не останавливайтесь, пока не добьетесь их!" - пишет Instagram-аккаунт промоутерской компании Ахмедова Eye Of The Tiger Management.

Победа над голландцем Стивеном Даньо (17-4-3, 6 КО) принесла Ахмедову три региональных чемпионских пояса - WBA Continental, NABF и WBC Francophone.

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