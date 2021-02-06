Новая оптическая иллюзия вызвала споры в Сети

На фото демонстрируется заснеженный лес.

Однажды пользователи Сети уже спорили о цвете платья на знаменитой фотографии. Сейчас же в Интернете начала набирать популярность новая оптическая иллюзия: пользователи не могут понять, кто показан на снимке – человек или собака, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

На фото демонстрируется заснеженный лес. В центре – "некто темный" – бегущая собака или человек с рюкзаком, которого сняли со спины. Иллюзия вызвала большое количество комментариев.

Фото: twitter.com

"Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец-то увидеть пса", "Это удивительно! Я видела что угодно, но не собаку", "Лол, как тут вообще можно увидеть человека?" – написали пользователи Сети.

Один из комментаторов написал, что расстроился, поскольку сразу увидел на фото собаку.

Суть этой оптической иллюзии заключается в том, что на фотографии в действительности изображен пудель, бегущий к хозяину. То, что на первый взгляд может показаться затылком человека, является хвостом пса, а "рюкзак" – мордой животного.

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