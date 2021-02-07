Дороги по всем направлениям закрыли из Карагандинской области

Причина - ухудшение погодных условий.

Из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта, передает zakon.kz.

По данным АО "НК "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий (гололед и низовая метель) с 00:00 7 февраля закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям. пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Ранее сообщалось лишь о введении ограничения на движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Кызылорда-Павлодар" (216-424 км, участок гр. Кызылординской обл. - Жезказган) с 20:00 6 февраля.

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