Как увеличить время работы смартфона и сохранить срок службы его аккумулятора

По словам экспертов, нельзя заряжать телефон ночью – лучше днем по несколько раз.

Люди проводят со смартфоном много времени, и поэтому нужно, чтобы тот был всегда заряжен. Однако со временем устройство разряжается все быстрее, иногда его приходится "питать" каждый час. Эксперты объяснили, как, во-первых, увеличить время работы гаджета, а во-вторых, сохранить срок службы аккумулятора, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", специалисты призывают не дожидаться, пока телефон выключится – уровень заряда не должен падать ниже 40%. Как только отметка дойдет до 80%, устройство необходимо перестать заряжать. Это, как отмечают эксперты, сохранит работоспособность аккумулятора дольше. Нельзя заряжать телефон ночью – лучше днем по несколько раз.

Кроме того, следует обновлять приложения, поскольку иногда разработчики исправляют ошибки, которые ведут к быстрому разряду гаджета.

Эксперты также обращают внимание, что стоит использовать темные обои – для темных пикселей нужно меньше энергии.

Не лишним будет отключение служб геолокации в приложениях, поскольку на это также уходит много энергии. Помимо этого, следует отключить виджеты, ненужные уведомления и фоновое обновление приложений. Если нужно срочно сохранить оставшийся заряд, то рекомендуется включить авиарежим и снизить яркость экрана.

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