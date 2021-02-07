Водителям дали советы, как подготовиться к надвигающимся на Казахстан морозам

Машину придется дольше готовить к поездке.

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, как подготовить машину к предстоящим холодам, сообщает zakon.kz со ссылкой на 360.

Мороз и сильный ветер ожидаются в Казахстане. В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Двери машины за ночь могут примерзнуть. Чтобы не оказаться в таком безысходном положении, нужно заранее обработать все резиновые уплотнители силиконом.

Можно даже использовать подушечку для чистки обуви — там тоже есть силикон. Это позволит водителю не прыгать на морозе вокруг машины оттого, что он не может войти. эксперт Михаил Колодочкин

Автоэксперт также рассказал о правильном прогреве машины. Прогрев авто должен производиться постепенно, внимание надо уделить и стеклу.

Когда вы пустили мотор, нужно, чтобы у вас воздух сразу начал поступать на ветровое стекло, но он не должен быть горячим, чтобы оно не треснуло. Колодочкин

Он также подчеркнул, что в морозы нужно правильно выбрать омывательную жидкость для стекол. Важно, чтобы в ней было как можно больше спирта. Колодочкин напомнил и о необходимости возить с собой лопату – если рядом проедет снегоуборщик, без нее освободить авто из снежного плена будет тяжело.

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