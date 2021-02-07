Было выпущено 38 пуль: Экс-главу села застрелили в отделе полиции в Дагестане

По предварительной информации, подозреваемый - сотрудник одной из силовых структур.

В кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале застрелили бывшего главу поселка Новокули, сообщает zakon.kz.

По предварительной информации, в отделе полиции в Махачкале убит экс-глава села Новокули Новолакского района республики. Обстоятельства случившегося пока неизвестны, – сообщил источник ТАСС.

Было отмечено, что информацию об инциденте подтвердил другой источник в правоохранительных структурах республики.

Подозреваемый задержан на месте происшествия. Скрыться не пытался, - сообщил источник.

По предварительным данным, подозреваемый - сотрудник одной из силовых структур, добавил собеседник агентства.

Как отметил троюродный брат убитого Рамазан Султанов, в Капланова выпустили 38 пуль.

У здания РОВД жители устроили сход. Всего возле здания РОВД собрались около 200 родственников, друзей и знакомых погибшего, сообщает ОСН.

Сейчас на месте находятся также силовики Росгвардии и представители Следственного комитета России.

На РИА Новости было отмечено, что у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами-односельчанами.

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