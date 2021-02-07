Мумию с золотым языком нашли в Египте

Золотой язык предназначался для того, чтобы помочь умершему разговаривать в загробной жизни, полагают ученые.

В высеченной в скале гробнице в древнем Тапосириси, на средиземноморском побережье Египта, была найдена мумия с золотым языком, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как предполагают ученые, золотой язык предназначен для того, чтобы помочь умершему разговаривать в загробной жизни. Предположительно, возраст находки составляет 2000 лет.

Были ли у умершего проблемы с речью при жизни, и почему язык сделан именно из золота, пока остается загадкой.

Также в одной из могил была найдена мумия женщины, посмертная маска которой покрывала большую часть ее тела. Еще две мумии нашли с остатками свитков, записи которых пока не расшифрованы.

Тапосирис расположен примерно в 45 километрах к западу от Александрии, на побережье Средиземного моря. Название его означает «гробница Осириса», римляне называли его Taposiris Magna.

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