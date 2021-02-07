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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 195 тысяч

Фото: zakon.kz. 7 февраля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 195 112 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23064(+140),
  • в городе Алматы - 22784(+113),
  • в ВКО - 20642(+60),
  • в Атырауской области - 16424(+44),
  • в Павлодарской области - 14982(+221),
  • в Карагандинской области - 14311(+80),
  • в Акмолинской области - 11952(+138),
  • в ЗКО – 11567(+91),
  • в СКО - 11370(+65),
  • в Костанайской области - 10811(+83),
  • в Алматинской области - 9685(+64),
  • в городе Шымкент - 5925(+7),
  • в Жамбылской области - 5658(+12),
  • в Туркестанской области - 4162(+3),
  • в Мангистауской области - 4120(+7),
  • в Актюбинской области - 4015(+10),
  • в Кызылординской области - 3640(+8).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 65,
  • в городе Алматы - 110,
  • в Акмолинской области - 247,
  • в Алматинской области - 142,
  • в Атырауской области - 89,
  • в ВКО - 24,
  • в ЗКО - 6,
  • в Карагандинской области - 53,
  • в Костанайской области - 25,
  • в Кызылординской области - 2,
  • в Павлодарской области - 224,
  • в СКО - 33,
  • в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 175 901 человек от COVID-19.

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