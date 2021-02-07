Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 195 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 195 112 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 23064(+140),

в городе Алматы - 22784(+113),

в ВКО - 20642(+60),

в Атырауской области - 16424(+44),

в Павлодарской области - 14982(+221),

в Карагандинской области - 14311(+80),

в Акмолинской области - 11952(+138),

в ЗКО – 11567(+91),

в СКО - 11370(+65),

в Костанайской области - 10811(+83),

в Алматинской области - 9685(+64),

в городе Шымкент - 5925(+7),

в Жамбылской области - 5658(+12),

в Туркестанской области - 4162(+3),

в Мангистауской области - 4120(+7),

в Актюбинской области - 4015(+10),

в Кызылординской области - 3640(+8).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 65,

в городе Алматы - 110,

в Акмолинской области - 247,

в Алматинской области - 142,

в Атырауской области - 89,

в ВКО - 24,

в ЗКО - 6,

в Карагандинской области - 53,

в Костанайской области - 25,

в Кызылординской области - 2,

в Павлодарской области - 224,

в СКО - 33,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 175 901 человек от COVID-19.

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