Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 195 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 195 112 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 23064(+140),
- в городе Алматы - 22784(+113),
- в ВКО - 20642(+60),
- в Атырауской области - 16424(+44),
- в Павлодарской области - 14982(+221),
- в Карагандинской области - 14311(+80),
- в Акмолинской области - 11952(+138),
- в ЗКО – 11567(+91),
- в СКО - 11370(+65),
- в Костанайской области - 10811(+83),
- в Алматинской области - 9685(+64),
- в городе Шымкент - 5925(+7),
- в Жамбылской области - 5658(+12),
- в Туркестанской области - 4162(+3),
- в Мангистауской области - 4120(+7),
- в Актюбинской области - 4015(+10),
- в Кызылординской области - 3640(+8).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 65,
- в городе Алматы - 110,
- в Акмолинской области - 247,
- в Алматинской области - 142,
- в Атырауской области - 89,
- в ВКО - 24,
- в ЗКО - 6,
- в Карагандинской области - 53,
- в Костанайской области - 25,
- в Кызылординской области - 2,
- в Павлодарской области - 224,
- в СКО - 33,
- в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 175 901 человек от COVID-19.
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