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"Астана" подпишет защитника сборной Армении за 800 тысяч евро

Фото: armsport 7 февраля 2021, 08:29

Он провел 63 игры в РПЛ за "Урал" и "Тамбов".

Футбольный клуб "Астана" подпишет 28-летнего защитника сборной Армении Вараздата Арояна, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.

"Астана" подпишет контракт с 28-летним защитником "Тамбова" и сборной Армении Вараздатом Арояном. журналист Айдын Кожахмет

Он провел 63 игры в РПЛ за "Урал" и "Тамбов". За сборную Армении сыграл 55 матчей.

Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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