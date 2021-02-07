"Астана" подпишет защитника сборной Армении за 800 тысяч евро

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Он провел 63 игры в РПЛ за "Урал" и "Тамбов".
Футбольный клуб "Астана" подпишет 28-летнего защитника сборной Армении Вараздата Арояна, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.
"Астана" подпишет контракт с 28-летним защитником "Тамбова" и сборной Армении Вараздатом Арояном. журналист Айдын Кожахмет
Он провел 63 игры в РПЛ за "Урал" и "Тамбов". За сборную Армении сыграл 55 матчей.
Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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