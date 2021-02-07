Шаг до титула: Волков нокаутировал Оверима на UFC Fight Night 184

В ночь на 7 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 184.

В ночь на 7 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night 184, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

В главном событии которого встретились российский боец Александр Волков и нидерландский боец Алистар Оверим.

С самого начала боя Волков захватил инициативу и забрал первый раунд.

Все закончилось во второй пятиминутке. Российский тяжеловес нокаутировал опытного ветерана Алистара Оверима.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!