Казахстанским студентам засчитают профессиональную практику в трудовой стаж

Такая возможность появилась в рамках дуального образования.

Казахстанским студентам будут засчитывать профессиональную практику в трудовой стаж, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Знакомая ситуация для многих "свежеиспеченных" выпускников: получаешь долгожданный диплом и начинаешь поиски работы. А в требованиях тяжелыми черными буквами на белом фоне написано: стаж работы от двух, а то и трех лет. Это заставляет многих устраиваться не по специальности и зову души, а туда куда примут. Но, начиная с этого года, ситуация в корне изменится.

Подписан закон об образовании, в котором внесены изменения в части того, что договор о дуальном обучении теперь входит в перечень документов подтверждающих стаж работы работника, стаж работы. Сейчас, в настоящее время, министерством вносятся изменения в приказы, в правила организации дуального обучения и в типовые договоры о дуальном обучении. рук. управления департамента технического и профессионального образования МОН РК Каламкас Алгазинова

Асылжан Музафазарова – одна из тех счастливчиков, которые к концу обучения, помимо диплома, сможет предоставить будущему работодателю и информацию о стаже работы. Сейчас она учится дистанционно. Но до пандемии коронавируса девушка успела поучаствовать в программе дуального обучения и с радостью делится своими впечатлениями.

Я переводила их. Конечно, было немножко трудновато, но очень интересно, я всё ещё помню какое-то прям хорошее ощущение: ты понимаешь иностранцев и можешь говорить. студентка Асылжан Музафазарова

535 колледжей находятся на дуальном обучении, более с 5 тысячами предприятий заключены договора, и охват студентов на сегодня составляет 58 тысяч 600 студентов.

При дуальном образовании студенты сначала получают теоретические знания в колледже, а затем применяют их на практике на рабочем месте. За каждым учащимся закреплен наставник, который, в идеале, должен обучить его всем премудростям профессии. Если студент, хорошо себя проявит, его могут официально трудоустроить. При этом стипендия тоже сохраняется.

Практика, она для студента оплачивается. Также мы оплачиваем руководителям практик от предприятия. Дуальная система обучения подразумевает, что 60% идёт обучение, 40% на предприятии. Для системы образования это очень, очень большая помощь, потому что дети проходят практику на предприятиях по специальностям, учатся, непосредственно сталкиваются со всем учебным и производственным процессом. заместитель директора колледжа менеджмента и бизнеса Раушан Бектурсынова

Каждый колледж сам вправе решать, какие специальности включать в дуальное обучение, а какие нет. На выходе из учебного заведения студент, кроме диплома, получит специальное приложение, в котором прописано, сколько дней засчитано в качестве трудового стажа. Правда, это пока только в планах.

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