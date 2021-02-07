Массовое скопление людей в карантин засняли в Нур-Султане

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По предварительной информации, люди пришли на розыгрыш автомобиля, устроенном одним из столичных магазинов.
На массовое скопление людей пожаловались жители Нур-Султана, сообщает zakon.kz.
На левом берегу астанчане засняли на видео огромную толпу людей и массовую давку.
По предварительной информации, люди пришли на розыгрыш автомобиля, устроенном одним из столичных магазинов.
В конечном итоге розыгрыш отменили. На странице магазина написали, что в связи с большим скоплением людей произошел технический сбой аппаратуры.
К сожалению, мы не смогли продолжить проведение розыгрыша. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - добавили в посте.
Редакция zakon.kz отправила запрос в ДП города.
Видео инцидента было опубликовано в instagram-паблике Астана Сергек 24/7.
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