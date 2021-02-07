Девушка потеряла около 6 миллионов тенге после поездки на такси

По словам девушки, она села в такси на Новослободской улице, в котором оставила сумку с телефоном и документами.

Девушка в Москве забыла сумку с телефоном в такси, а после обнаружила, что с ее счета в банке списаны более 1 миллиона рублей (около 6 миллионов тенге по курсу Нацбанка РК), передает zakon.kz.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России, девушка обратилась с заявлением в полицию днем 6 февраля.

По словам девушки, она села в такси на Новослободской улице, в котором оставила сумку с телефоном и документами.

После девушка заметила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более одного миллиона рублей, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", часть 4 статьи 158 УК РФ.

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