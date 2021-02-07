Астероид, способный уничтожить человечество, приближается к Земле

Специалисты НАСА определили траекторию полета.

Астероид с кодовым названием 231937 (2001 FO32) летит прямо к Земле со скоростью 34,4 км/с. Диаметр скалы составляет не менее одного километра, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал planetanovosti.com.

Как сообщается, специалисты НАСА определили траекторию полета. Так, астероид пройдет мимо нас на расстоянии 5,3 LD. 1 LD соответствует дистанции от Земли до Луны. Ученые отмечают, что в данный момент причин для паники нет.

Несмотря на успокоения, астрономы классифицировали тело как потенциально опасное. Эта информация может говорить о том, что в будущем, когда астероид вновь окажется возле Земли, он подлетит ближе. Возможно, расстояние окажется слишком мало, последует падение. Траектория полета зависит от множества факторов, в том числе от гравитационного влияния других тел.

Отмечается, что гибель человечества и всего живого возможна при достаточных габаритах скалы.

Один километр – это уже не просто большой камешек, а очень большой. В случае падения стоит ожидать настоящую катастрофу глобального масштаба. Пока что нашей планете ничего не угрожает.

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