В Уральске мужчине выстрелили в голову во время ссоры

Подозреваемый задержан, пистолет изъят.

Житель Уральска ранил мужа своей бывшей жены, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

По информации пресс-службы ДП ЗКО, 6 февраля 33-летний мужчина пришел в дом своей бывшей жены.

Между ними произошла ссора, во время которой второй супруг женщины вступился за нее. Бывший муж достал газовый пистолет и выстрелил в 29-летнего мужчину. Подозреваемый сразу же был задержан, доставлен в городской отдел полиции, пистолет изъят. В отношении правонарушителя начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство, - сообщили в полиции.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 20:13.

29-летний мужчина получил огнестрельное ранение в лобную область, был госпитализирован в хирургическое отделение городской многопрофильной больницы. К счастью, кости черепа не были повреждены. Мужчина получил медицинскую помощь, от госпитализации отказался, - сообщили в облздраве.

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