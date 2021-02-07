Метель, туман, гололед: какой будет погода 8 февраля?

Лишь на западе ожидается погода без осадков.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 февраля, передает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона, и из-за связанных с ним атмосферных фронтов пройдут осадки (дождь, снег), на севере – снег. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра. РГП "Казгидромет"

В Павлодарской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, ночью и утром в Мангистауской областях местами ожидается гололед, в Алматинской области – туман, усиление ветра 18-23 м/с.

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