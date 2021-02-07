Массовое скопление людей в Нур-Султане: организаторы отделались штрафом

В полиции сообщили, что обстановка стабилизирована, собравшиеся разошлись.

Организаторов мероприятия, из-за которого в Нур-Султане возле цветочного магазина скопилось более 2 тысяч человек, оштрафовали, передает zakon.kz.

7 февраля в 13:18 инспекторами видеонаблюдения возле (цветочного - ред.) магазина (по адресу: пр. Мангилик ел, 47 - ред.) замечено большое скопление транспорта и людей. В ходе проверки установлено, что учредители ТОО для открытия центра цветов организовали розыгрыш призов, в том числе автомобиля и пригласили желающих принять участие. Прибывшими сотрудниками полиции мероприятие по требованию было прекращено, обстановка стабилизирована, собравшиеся разошлись. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что лица, организовавшие мероприятие, доставлены в УП района "Есиль" для дальнейшего разбирательства.

Организаторы мероприятия были привлечены к административной ответственности по статье 434-1 ч.1 КоАП РК (нарушение правил поведения на спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях физическими лицами) с наложением штрафа в размере 20 МРП. Кроме того, ТОО привлечено к административной ответственности по статье 505 ч.1 КоАП РК (нарушение правил благоустройства). (...) Собранный материал по нарушению карантинного режима направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения по статье 425 ч.1 КоАП РК, - уточнили в столичном ДП.

Ранее данный инцидент прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК. Официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев сообщил, что массовое мероприятие собрало более 2 тысяч человек, была проведена внеплановая проверка, в ходе которой с администрацией объекта и участниками розыгрыша была проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения требований постановления.

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