Отремонтированную в 2020 году крышу здания КТЖ сорвало ветром в Акмолинской области

В результате срыва никто не пострадал.

В Акмолинской области из-за сильного ветра произошел срыв кровли административного здания АО "НК "Казахстан темир жолы", передает zakon.kz.

7 февраля в 09:30 поступило сообщение от дежурного ЖД станции Макинска Буландынского района о том, что из-за сильного ветра произошел срыв кровли административного здания КТЖ на площади 100 кв. м. Ремонт кровли проводился в 2020 году. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В ведомстве уточнили, что в результате срыва никто не пострадал.

Фото: ДЧС Акмолинской области

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