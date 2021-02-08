Какие авто выгодно покупать на вторичном рынке, рассказал эксперт

Он считает, что в 2021 году рынок вторичного авто будет расти.

Дефицит на рынке вторичного авто сложился только в определенной ценовой категории, передает zakon.kz.

Как рассказал ФБА "Экономика сегодня" автоэксперт Игорь Моржаретто, нехватка новых машин у дилеров вызвала повышенный спрос на вторичном рынке.

Во время пандемии спрос на новые и подержанные машины кратно увеличился. Россияне активно вкладывали сбережения в автопром, поэтому данная отрасль меньше всего пострадала от коронавируса, - считает он.

Авторынок по итогам 2020 года оказался одним из самых востребованных у россиян. Особенно положительная динамика стала заметна на вторичном рынке. В прошлом году в России приобрели более 5,5 млн подержанных машин. Высокий спрос наблюдался в ноябре и декабре. В эти месяцы купили более 500 тыс. подержанных авто. Рост спроса составил 9% и 17% соответственно.

Вторичный автомобильный рынок чувствует себя уверенно, однако нотки дефицита действительно присутствуют. В последние несколько лет стало значительно меньше автомобилей в самом востребованном ценовом сегменте – от 200 000 рублей до 500 000 рублей, - пояснил Моржаретто.

Отмечается, что увеличение интереса к автомобилям с пробегом в нынешних экономических условиях обуславливается отложенным спросом, возникшим во время мировой борьбы с пандемией коронавируса, ростом курса иностранных валют по отношению к рублю, а также закрытием границ.

Из-за карантина россиянам пришлось потратить накопления не на предполагаемый отдых за границей, а внутри страны, а также на покупку машины. Из-за снижения уровня доходов на фоне мирового кризиса некоторым пришлось выбирать более доступное авто, переходя с рынка новых авто на машины с пробегом.

С 2015 года на рынке сложилась определенная тенденция: самые востребованные машины стали продавать реже, а спрос на них стал, наоборот, выше. Все начало восстанавливаться только к 2018 году, но с приходом пандемии коронавируса ситуация повторилась. Однако, несмотря на все факторы, вторичный рынок сейчас находится в явном плюсе, - рассказал автоэксперт.

На фоне ажиотажного спроса цены на подержанные автомобили выросли более существенно в сравнении с новыми. Средняя стоимость вторичного авто в декабре 2020 года составила 666,4 тыс. рублей, что на 6% больше, чем в ноябре этого же года. По сравнению с декабрем 2019 года разница составила 9%, а цена находилась на уровне 612,5 тыс. рублей.

В 2020 году на рынке первичных авто образовался дефицит, так как многие компании снизили объемы производства из-за пандемии. Покупатели стали чаще делать выбор в пользу автомобилей с пробегом. Ведь вторичное авто значительно дешевле, что в непростой год было особенно актуально, - констатирует специалист.

Он считает, что стоимость подержанной машины, как и новой, зависит от курса рубля. В 2021 году цены на авто всех категорий будут меняться в зависимости от прогнозов Центробанка. В среднем по автомобильному рынку ожидают подорожания на 10%. На "вторичке" в первую очередь в цене вырастут машины, которые были в эксплуатации не более трех лет.

Наибольший спрос среди автомобилей с пробегом показывают Kia Rio – 15%, Hyundai Solaris – 8% и седан Lada Granta – 6%. Таким образом, одна из этих моделей в перспективе может стать лидером вторичного авторынка.

На рынке подержанных автомобилей сейчас не предвидится никаких рисков. Новые авто стали менее популярны, что оставляет первичный рынок немного позади. Это связано с большей ценовой доступностью. При одинаковых финансах можно купить авто с пробегом более высокого класса, чем новое из салона", - подчеркнул Моржаретто.

Автомобильный эксперт считает, что в 2021 году рынок вторичного авто будет расти. Все будет зависеть от развития экономической ситуации в стране и мире в целом. Полная отмена карантина положительно скажется на покупательском спросе.

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