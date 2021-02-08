14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом

Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.

В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В доме престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка, - говорится в заявлении местных властей.

Отмечается, что всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.

Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.

В Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

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