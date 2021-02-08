Синоптики прогнозируют низовую метель, туман, гололед и сильный ветер.

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана с 20:00 7 февраля до 21:00 8 февраля, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", 8 февраля в Кызылординской области местами ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Кызылорде днем ожидается гололед.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго- западный, западный, местами 15-20 м/с. В Актобе ожидается низовая метель, Ветер юго- западный, западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью и утром в Мангистауской области местами ожидается гололед. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

В Костанайской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!