Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 196 115 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 23139(+75),

в городе Алматы - 22898(+114),

в ВКО - 20705(+63),

в Атырауской области - 16467(+43),

в Павлодарской области - 15204(+222),

в Карагандинской области - 14357(+46),

в Акмолинской области - 12070(+118),

в ЗКО – 11650(+83),

в СКО - 11439(+69),

в Костанайской области - 10892(+81),

в Алматинской области - 9732(+47),

в городе Шымкент - 5930(+5),

в Жамбылской области - 5669(+11),

в Туркестанской области - 4169(+7),

в Мангистауской области - 4127(+7),

в Актюбинской области - 4020(+5),

в Кызылординской области - 3647(+7).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 97,

в городе Алматы - 108,

в городе Шымкент - 23,

в Акмолинской области - 209,

в Алматинской области - 146,

в Атырауской области - 44,

в ВКО - 19,

в ЗКО - 27,

в Карагандинской области - 60,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области - 14,

в Павлодарской области - 56,

в СКО - 30,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 176 744 человека от COVID-19.

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