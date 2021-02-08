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Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

Фото: zakon.kz. 8 февраля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 196 115 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23139(+75),
  • в городе Алматы - 22898(+114),
  • в ВКО - 20705(+63),
  • в Атырауской области - 16467(+43),
  • в Павлодарской области - 15204(+222),
  • в Карагандинской области - 14357(+46),
  • в Акмолинской области - 12070(+118),
  • в ЗКО – 11650(+83),
  • в СКО - 11439(+69),
  • в Костанайской области - 10892(+81),
  • в Алматинской области - 9732(+47),
  • в городе Шымкент - 5930(+5),
  • в Жамбылской области - 5669(+11),
  • в Туркестанской области - 4169(+7),
  • в Мангистауской области - 4127(+7),
  • в Актюбинской области - 4020(+5),
  • в Кызылординской области - 3647(+7).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 97,
  • в городе Алматы - 108,
  • в городе Шымкент - 23,
  • в Акмолинской области - 209,
  • в Алматинской области - 146,
  • в Атырауской области - 44,
  • в ВКО - 19,
  • в ЗКО - 27,
  • в Карагандинской области - 60,
  • в Костанайской области - 7,
  • в Кызылординской области - 14,
  • в Павлодарской области - 56,
  • в СКО - 30,
  • в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 176 744 человека от COVID-19.

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