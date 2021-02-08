Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 196 115 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 23139(+75),
- в городе Алматы - 22898(+114),
- в ВКО - 20705(+63),
- в Атырауской области - 16467(+43),
- в Павлодарской области - 15204(+222),
- в Карагандинской области - 14357(+46),
- в Акмолинской области - 12070(+118),
- в ЗКО – 11650(+83),
- в СКО - 11439(+69),
- в Костанайской области - 10892(+81),
- в Алматинской области - 9732(+47),
- в городе Шымкент - 5930(+5),
- в Жамбылской области - 5669(+11),
- в Туркестанской области - 4169(+7),
- в Мангистауской области - 4127(+7),
- в Актюбинской области - 4020(+5),
- в Кызылординской области - 3647(+7).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 97,
- в городе Алматы - 108,
- в городе Шымкент - 23,
- в Акмолинской области - 209,
- в Алматинской области - 146,
- в Атырауской области - 44,
- в ВКО - 19,
- в ЗКО - 27,
- в Карагандинской области - 60,
- в Костанайской области - 7,
- в Кызылординской области - 14,
- в Павлодарской области - 56,
- в СКО - 30,
- в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели – 176 744 человека от COVID-19.
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