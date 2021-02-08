Алматинка пожаловалась на врача городской поликлиники

После инцидента женщина вызвала полицию Медеуского района.

Жительница города Алматы пожаловалась на халатность врача и коррупцию в №5 городской больнице, сообщает zakon.kz.

7 февраля мать ребенка привезла несовершеннолетнего сына 2016 года рождения в пятую городскую клиническую больницу города Алматы с острой зубной болью. По словам женщины, у ребенка был гной, и нужно было делать надрез на деснах.

Нас принял врач-стоматолог Насиров Маммадали, 1993 года рождения. Так как гной у нас повторяется в третий раз, решено было сделать надрез и удалить четвертый зуб. Перед процедурой врач стоматолог Насиров Маммадали сказал, что мы должны заплатить ему денежную сумму 10 000 тенге. Точнее перевести на карту Kaspi Gold, - написала женщина в тексте жалобы на портале Еgov.

Женщина подчеркнула, что дети до 18 лет должны получать медицинскую помощь бесплатно в государственных учреждениях.

И я считаю, что это вопиющая наглость! После отказа платить, он сделал надрез но не стал удалять зуб. А процедура оказалась не просто болезненной но и заставила меня засомневаться в профессиональности этого врача, - добавила мать ребенка.

Алматинка посетовала на халатное обращение со стороны врача. По ее словам, подобную процедуру делали дважды у других врачей и столько крови не было.

После инцидента женщина вызвала полицию Медеуского района. На данный момент, по ее словам, делом занимается майор Тулеев Талгат. Обе стороны написали объяснительную.

В тот день был выходной, и мы не застали на месте ни заведующего отделением, ни главного врача. За старшего был врач приемного покоя некий Ермек, 1966 года рождения. Из его уст мы узнали, что Насиров Маммадали не работал в больнице официально, лишь практиковался, - подытожила женщина.

В пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы сообщили, что данное обращение отправлено в ГКБ №5. "Служба поддержки пациентов разберется и выяснит обоснованность заявленных фактов", - отметили там.

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