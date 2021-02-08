11 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

От коронавируса скончались 6 человек.

За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии умерли 11 человек, сообщает zakon.kz.

По информации Минздрава, от коронавируса умерли 6 человек, от пневмонии - 5.

Стоит отметить, что на 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 028 человек (16 770 КВИ+ и 10 258 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 804 пациента, на амбулаторном уровне – 21 224 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 268 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

По пневмонии на 6 февраля зарегистрировано 18 случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 246 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!