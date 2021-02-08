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Нур-Султан вернулся в "красную" зону

Фото: azattyq-ruhy.kz 8 февраля 2021, 09:47

В зоне находятся три области.

Столица Казахстана вновь находится в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав Казахстана опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Нур-Султан с 30 января находился в "желтой зоне".

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