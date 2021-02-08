Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству

Новая пандемия неизбежна.

Мультимиллиардер Билл Гейтс отметил, что после пандемии мир столкнется с двумя угрозами, сообщает zakon.kz.

В интервью YouTube-каналу Veritasium 4 он заявил, что угрозами являются изменение климата и биотерроризм.

Каждый год уровень смертности из-за изменения климата будет гораздо больше, чем сейчас от пандемии COVID-19, - сказал он.

Как отмечает издание "Известия", высказался он и про биотерроризм.

Кто-то, желающий нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней, — пояснил Гейтс.

В конце января предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2.

Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир, — отметил Гейтс. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.

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