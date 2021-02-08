Снизится ли пенсионный возраст для казахстанцев - разъяснение Минтруда

Пенсионный возраст основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозов.

Информацию о снижении пенсионного возраста для казахстанцев в очередной раз прокомментировали в Минтруда, сообщает zakon.kz.

Казахстанцы вновь распространяют сообщения о том, что правительство снизит пенсионный возраст.

Информация об изменении пенсионного возраста в Казахстане, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент – в 60 лет, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году, - отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве напомнили, на сегодняшний день в республике действует трехуровневая пенсионная система, включающая солидарную, базовую и накопительную (из Единого накопительного пенсионного фонда – далее ЕНПФ) пенсионные выплаты. Совокупный размер пенсии привязан к трудовому стажу.

Базовая пенсия предоставляется всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты). То есть чем дольше работал гражданин, тем выше размер базовой пенсии, - уточнили в Минтруда.

Установленный в Казахстане пенсионный возраст основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозов, проведенных международными и отечественными экспертами.

Поэтому вопрос об изменении пенсионного возраста в Казахстане не рассматривается. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону, - заключили в пресс-службе.

В конце 2020 года экс-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов уже комментировал предложение депутатов о снижении пенсионного возраста.

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