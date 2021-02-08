В МВД обратились к водителям

Ухудшение погодных условий, обильный снегопад в ряде регионов могут повлиять на безопасность на дорогах страны.

Ухудшение погодных условий может повлиять на безопасность на дорогах страны, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Ухудшение погодных условий, обильный снегопад в ряде регионов могут повлиять на безопасность на дорогах страны. Особенно на загородных трассах. Специалисты рекомендуют водителям избегать в эти дни дальних поездок, особенно в гололед при порывистом ветре и метели. Быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. За выходные совершено 27 ДТП. В результате погибли 5 человек, травмировано 22 человека, — сообщил Ораз.

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщали, что на большую часть территории Казахстана 8 февраля будет оказывать влияние циклон, и из-за связанных с ним атмосферных фронтов пройдут осадки (дождь, снег), на севере – снег. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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