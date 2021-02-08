Кто в Казахстане получает самую низкую зарплату

Самые высокие зарплаты в стране — у нефтяников и финансистов.

Минимальные зарплаты в Казахстане получают работники наиболее социально значимых сфер, сообщает zakon.kz.

По данным исследования finprom.kz, среднемесячная зарплата казахстанцев выросла на 14,3% и достигла 233,1 тыс. тг.

В разрезе регионов наибольший размер среднемесячной заработной платы традиционно приходится на Атыраускую область: 377,4 тыс. тг. В ТОП-3 регионов по размеру среднемесячной зарплаты также вошли столица (349,6 тыс. тг) и Мангистауская область (337,7 тыс. тг), - говорится в сообщении.

Наименьшая среднемесячная заработная плата — у жителей Туркестанской (166,7 тыс. тг), Жамбылской (168,8 тыс. тг) и Северо-Казахстанской (168,9 тыс. тг) областей.

Заметны и различия в оплате труда между работниками, занятыми в различных сферах деятельности.

К примеру, максимальная величина среднемесячной зарплаты отмечена в горнодобывающей промышленности (472,3 тыс. тг), а также в сфере финансовой и страховой деятельности (422,6 тыс. тг). Тем временем минимальная среднемесячная заработная плата зафиксирована в сфере водоснабжения (145,7 тыс. тг) и в сельском хозяйстве (147,7 тыс. тг).

В сфере образования среднемесячная заработная плата составила 176,5 тыс. тг (на 24,3% ниже, чем в среднем по стране), в здравоохранении — 197,4 тыс. тг (на 15,3% ниже, чем в среднем по стране). Среднемесячная зарплата в этих секторах — также среди наименьших по стране, - отметили аналитики.

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