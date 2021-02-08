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Единый контакт-центр изменится в Казахстане

Фото: exclusive.kz 8 февраля 2021, 11:41

Постановление вводится в действие с 1 апреля 2021 года.

Правительство РК приняло постановление от 1 февраля 2021 года, которым определило новый Единый контакт-центр, передает zakon.kz.

Определить Единым контакт-центром некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан", - говорится в документе.

Ранее Единым контакт-центром было определено АО "Национальные информационные технологии".

Постановление вводится в действие с 1 апреля 2021 года.

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