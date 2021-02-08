Единый контакт-центр изменится в Казахстане

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Постановление вводится в действие с 1 апреля 2021 года.
Правительство РК приняло постановление от 1 февраля 2021 года, которым определило новый Единый контакт-центр, передает zakon.kz.
Определить Единым контакт-центром некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан", - говорится в документе.
Ранее Единым контакт-центром было определено АО "Национальные информационные технологии".
Постановление вводится в действие с 1 апреля 2021 года.
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