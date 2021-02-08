ОПГ из бывших и действующих полицейских выявили в Алматы

Все причастные к этому делу: двое действующих, трое бывших полицейских и один гражданский осуждены.

Задержана преступная группа из действующих и бывших сотрудников полиции Алматы. Об этом сообщил на брифинге начальник Департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов, передает корреспондент zakon.kz.

Не имеющей прецедентов в стране стала наша оперативная разработка в сфере информационной безопасности. На этот раз задержана преступная группа из бывших и действующих сотрудников полиции ДП города Алматы. Они при пособничестве гражданских лиц наладили бизнес по продаже ведомственных информационных баз. Персональные данные оказывались в руках третьих лиц, — сообщил Саданов.

Он добавил, что все причастные к этому бизнесу: двое действующих, трое бывших полицейских и один гражданский осуждены.

Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей, — заключил глава департамента собственной безопасности.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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