Просил 10 тысяч тенге на карту. Двоих врачей уволили после жалобы алматинки

Также объявлены два выговора ответственным по отделению.

Алматинка пожаловалась на стоматолога 5 горбольницы. На портале egov.press она сообщила, что врач потребовал за услуги 10 тыс. тенге, а после отказа выполнил работу не до конца. В УОЗ Алматы сообщили, что по данному факту была начата проверка и уже есть результаты, передает zakon.kz.

По данному случаю создана рабочая группа и проведено служебное расследование, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам разбора приняты следующие решения:

Объявлены два выговора ответственным по отделению; Освобождены от занимаемых должностей два врача.

Результаты расследования рабочей группы разобраны на собрании с сотрудниками приемного отделения с целью недопущения подобных случаев, - резюмировали в УОЗ.

В жалобе алматинка указала, что привезла своего ребенка, 2016 года, в 5 Горбольницу с острой зубной болью. По словам женщины, у ребенка был гной, и нужно было делать надрез на деснах.

Нас принял врач-стоматолог Насиров Маммадали, 1993 года рождения. Так как гной у нас повторяется в третий раз, решено было сделать надрез и удалить четвертый зуб. Перед процедурой врач стоматолог сказал, что мы должны заплатить ему денежную сумму 10 000 тенге, - написала женщина. Получив отказ, он сделал надрез, но не стал удалять зуб.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!