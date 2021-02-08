Самолет с медиками экстренно приземлился на дорогу в ВКО

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Пилот доложил о потери двигателем мощности.
Вынужденную посадку совершил самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс, передает zakon.kz.
Об этом сообщили МИИР РК.
Ан-2 выполнял рейс Усть-Каменогорск - Зайсан.
Пилот доложил о потере двигателем мощности. Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее Усть-Каменогорска. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.
Повреждений самолет не получил.
На борту находились трое человек из экипажа и два медработника.
На место выехали представители Управления по расследованию авиапроисшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
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