Более 700 медработников вакцинированы от COVID-19 в Нур-Султане

С 1 февраля по сегодняшний день вакциной против коронавируса привито 719 медработников.

Более 700 медработников вакцинированы от COVID-19 с февраля в Нур-Султане, сообщил на брифинге руководитель Управления общественного здравоохранения акимата города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

С 1 февраля по сегодняшний день вакциной против коронавируса привито 719 медработников. Охват составил более 78 %. Это медработники, которые находятся в зоне риска. По состоянию на 8 февраля на складах управления в наличии имеется 1 531 доза вакцины. Всего за период 1-8 февраля подлежало вакцинации 916 человек, из которых привито 719, — сообщил Муратов.

Он добавил, что вакцинация проводится на добровольной основе и по согласию прививаемого. В 36 организациях ПМСП всего задействовано 36 прививочных кабинета, где планируется проведение вакцинации , подлежащих лиц.

На складе управления имеются 4 холодильных оборудования с диапазоном от минус 18 до минус 25 градусов с объемом 360 литров каждый. В организация ПМСП ожидается поставка еще 22 морозильных камер дополнительно к 19 февраля. Также в наличии имеется 82 единицы контейнеров для перевозки вакцин, — отметил глава управления столицы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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