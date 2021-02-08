Почти на 3 тысячи человек сократят штат в МВД

Сокращение штата планируется с 1 мая 2021 года.

Министерство внутренних дел РК подготовило проект постановления Правительства РК о внесении изменений в лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов, передает zakon.kz.

В частности, документ предусматривает сокращение лимита штатной численности МВД на 2 924 ед. (специализированные охранные подразделения) с 1 мая 2021 года.

Как поясняется, сокращение лимитов связано с исключением отдельных объектов, подведомственных государственным органам, в том числе Верховному суду и Генеральной прокуратуре РК (районных и приравненных к ним судов и городских прокуратур) из Перечня объектов, подлежащих государственной охране, с последущей передачей функций их охраны в конкурентную среду.

В настоящее время штатная численность МВД составляет 126 563 человек, после сокращения составит 123 639 человек.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 февраля 2021 года.

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