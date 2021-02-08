Токаеву рассказали о состоянии судейского корпуса страны

Кроме того, Президенту было доложено о внедрении современных HR и цифровых технологий.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, Президент заслушал отчет о состоянии судейского корпуса страны, а также об итогах деятельности Высшего Судебного Совета за 2020 год и планах на предстоящий период.

Глава государства был проинформирован о ходе реализации его поручений, которые были даны в Послании народу Казахстана и на республиканском съезде судей. Кроме того, Президенту было доложено о внедрении современных HR и цифровых технологий, которые применяются в работе Высшего Судебного Совета для улучшения качества отбора судей, - говорится в сообщении.

В завершение встречи глава государства поручил Талгату Донакову продолжить внедрение новых технологий в работу Совета, а также провести качественный отбор судейских кадров во вновь создаваемые административные суды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!