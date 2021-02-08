Убившую новорожденного сына студентку приговорили к двум годам

На днях завершился суд.

Два года лишения свободы получила 19-летняя жительница Казталовского района из ЗКО. Она завернула ребенка в целлофановый пакет и выбросила в уличный туалет, сообщает zakon.kz.

4 февраля в Казталовском районном суде №2 был оглашен приговор по этому делу. Приговор огласил судья Айвар Бижанов.

По информации издания "Мой ГОРОД", студентка второго курса высшего педагогического колледжа осенью 2020 года узнала, что забеременела от своего знакомого. Но никому не стала говорить об этом.

23 ноября у девушки начал болеть живот. Около 16.00 мама девушки ушла в магазин, а остальные члены семьи находились в своих комнатах. Она вышла в коридор и родила живого мальчика. В состоянии шока отрезала ножницами пуповину ребенка, завернула малыша в целлофановый пакет, завязала его на узел и выбросила сверток в уличный туалет, расположенный в сарае частного дома. Тем самым она убила своего новорожденного ребенка. Далее она вытерла кровь в коридоре, помылась и легла в своей комнате. Мать девушки вернувшись из магазина увидела, что дочь плохо себя чувствует и вместе с супругом отвезла ее в больницу. В медучреждении стало известно о случившемся, - говорится в приговоре.

Согласно заключению эксперта, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия. Малыш родился живым на сроке около 8-8,5 месяцев.

Подсудимая полностью признала вину. Девушка рассказала, что парень отказался брать ответственность за ребенка, а она побоялась реакции своих родителей.

Приговором суда жительница села Жанажол Казталовского района признана виновной в совершении преступления по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" и приговорена к двум годам ограничения свободы, - отметили в суде.

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