Инвесторы из России идут в Казахстан: Как это влияет на курс

Международные аналитики продолжают позитивно оценивать долговой и валютный рынок Казахстана.

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова рассказала о влиянии событий в России на курс тенге к доллару, передает zakon.kz.

По ее словам, взаимосвязь между курсом тенге и рубля определенно присутствует, хоть и не является линейной.

Санкционные риски, с которыми на текущий момент столкнулась Россия, являются специфическими и не имеют прямого влияния на локальный валютный рынок. Однако при сохраняющемся ухудшении санкционной риторики, ослабление рубля – валюты одного из основных партнеров Казахстана, может негативно сказаться на курсе тенге. Необходимо отметить, что в случае дополнительного оттока портфельных инвесторов с российского рынка часть нерезидентов может прийти на долговой рынок Казахстана. По итогам января мы уже заметили приток иностранных инвесторов. Объем нерезидентов в ГЦБ РК вырос на 191 млрд и достиг 604 млрд тенге (1,4 млрд долл. США), - сказала Молдабекова.

Международные аналитики продолжают позитивно оценивать долговой и валютный рынок Казахстана.

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