Нужна ли будет повторная прививка от коронавируса

Возможно нужно будет проводить ревакцинацию через год-два - иммунолог.

Старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО "МУА" Елена Ковзель ответила на вопрос относительно ревакцинации от коронавируса через год-два. Также она сообщила, что на 100 % никто не сможет гарантировать отсутствие побочных эффектов от вакцины против COVID-19, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос стоял о компонентах трех вакцин. Все вакцины генно-инженерные и не выращиваются на куриных эмбрионах, которые могли бы быть аллергенными… В составе "Спутника" нет полиэтиленгликоля. Мы предполагаем, что, возможно, побочных эффектов не будет. Этап прошедший показал, что таких аллергических реакций не наблюдалось. Но сказать 100%, что вакцины не дадут побочных эффектов, я не могу. И не скажет никто. Но именно полиэтиленгликоль давал побочный эффект. В "Спутник V" его нет, — объяснила Ковзель.

По ее словам, за период проведения вакцинации не отмечено серьезных реакций на вакцину, только местные реакции, что и соответствует инструкции.

Эксперт, основываясь на международных данных, добавила, что между всеми коронавирусами, включая коронавирусы обычных простудных заболеваний, имеются перекрестные реакции, и вакцина создает протективный эффект и от других штаммов коронавируса.

Будет ли повторная вакцинация через год или два. Это довольно сложный вопрос. В общем-то ревакцинация идет на многие вакцины, в последнее время особенно от кори. Это все зависит от структуры вируса, учитывая РНК. Возможно нужно будет проводить ревакцинацию через год-два. Решение зависит от содержания антител и активности клеточного иммунитета у вакцинированных, — объяснила иммунолог.

Она уточнила, что согласно научно обоснованным данным, даже на переболевших пациентах врачи видят снижение антител к третьему-шестому месяцу практически до нулевого значения.

Понятно, что клеточного иммунитета, который сохраняется у данных пациентов, может быть недостаточно. Однозначно у переболевших легкой формы для подержания стойкого клеточного иммунитета необходима вакцинация. Но нужно проводить оценку состояния здоровья. Наличие каких-то инфекций, аутоиммунных заболеваний и ответы на различные вакцины, нужно обязательно оценить перед вакцинацией. Ответы на вакцину зависят от многих факторов. Генетическая предрасположенность, состояние пациента на момент вакцинации, возраста, гомеостаза и т.д, — заключила Елена Ковзель.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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