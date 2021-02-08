Илон Маск показал своего сына X Æ A-XII

Маск является многодетным отцом.

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск опубликовал фото 9-месячного сына, сообщает zakon.kz.

Домашним фото Маск поделился на странице в Twitter.

Второе последнее царство, - подписано фото.

Мальчик родился 4 мая 2020 года. Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX со своей девушкой певицей Граймс хотели назвать X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но позже скорректировали его на X Æ A-Xii.

В Калифорнии это имя может быть незаконно, поскольку в нем есть символ, который не является английской буквой (Æ)[35].

Ранее мама мальчика заявляла, что даст своему будущему ребенку возможность самому выбрать свою гендерную принадлежность.

Я не хочу разделять своих детей по половому признаку, если это не то, как они чувствуют себя в своей жизни. Я не знаю, я лишь чувствую, что этого не нужно знать. Они смогут выбрать свою идентификацию и судьбу, - отметила она в интервью журналу The Face.

Также она отметила, что ее ребенок не будет расти избалованным и испорченным.

Я хочу, чтобы мой ребенок рос в лесу. Мы не станем жить у деда на постоянной основе, но часто будем проводить там время, чтобы малыш жил в скромной обстановке, - сказала певица.

От первого брака у Маска пятеро детей.

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