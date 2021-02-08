Как будет уплачиваться налог с пенсионных накоплений

Оплатить налог можно двумя способами.

О порядке уплаты индивидуального подоходного налога при изъятии пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий или оплаты лечения, рассказали в ЕНПФ, передает zakon.kz.

Как отметили в фонде, пенсионные взносы при поступлении на индивидуальный пенсионный счет вкладчика не облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН), поэтому пенсионные накопления подлежат налогообложению при выплате.

Для определения порядка налогообложения сумм единовременных пенсионных выплат Налоговый кодекс был дополнен статьей "Особенности исчисления, удержания и уплаты индивидуального подоходного налога с единовременной пенсионной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении".

Согласно Налоговому кодексу, ЕНПФ, как налоговый агент, производит исчисление ИПН при переводе единовременной пенсионной выплаты, рассчитанной в соответствии с законом о пенсионном обеспечении, на банковский счет получателя или уполномоченного оператора. ИПН исчисляется путем применения ставок, установленных статьей 320 Налогового кодекса (10%), к сумме единовременной пенсионной выплаты, - пояснили в фонде.

При этом ЕНПФ производит удержание и перечисление суммы ИПН в государственный бюджет по одному из следующих способов (выбирает вкладчик):

единовременно, не позднее дня осуществления единовременной пенсионной выплаты;

ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет при выходе на пенсию (по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат).

Решение вкладчика по выбору способа уплаты ИПН должно быть отражено в его заявлении, поданном в ЕНПФ.

При подаче заявления вкладчиком об удержании ИПН единовременно ЕНПФ при осуществлении единовременной пенсионной выплаты будет удерживать ИПН сразу с суммы единовременной пенсионной выплаты.

Пример:• сумма пенсионных накоплений на ИПС вкладчика = 8 500 000 тенге• порог минимальной достаточности пенсионных накоплений = 3 500 000 тенге• сумма, доступная к единовременной пенсионной выплате = 8 500 000 - 3 500 000 = 5 000 000 тенге• начисленный доход в виде единовременной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге• сумма ИПН к удержанию и перечислению в бюджет = 5 000 000*10%= 500 000 тенге• сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты, за вычетом удержанного ИПН у источника выплаты = 5 000 000 – 500 000 = 4 500 000 тенге.

При подаче заявления вкладчиком об удержании ИПН ежемесячно равными долями ЕНПФ при осуществлении единовременной пенсионной выплаты будет исчислять сумму ИПН без удержания и перечисления в государственный бюджет.

Удержание и перечисление исчисленного ИПН будет осуществляться при достижении физическим лицом пенсионного возраста равными долями в течение не более шестнадцати лет по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат.

Пример:• сумма пенсионных накоплений на ИПС вкладчика = 8 500 000 тенге• порог минимальной достаточности пенсионных накоплений = 3 500 000 тенге• начисленный доход в виде единовременной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге• сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 * 10%= 500 000 тенге• сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты без удержания ИПН у источника выплаты = 5 000 000 тенге.

Если вкладчик решает выбрать первый способ - оплатить ИПН сразу в полном объеме, то он должен указать в заявлении сумму, запрашиваемую для изъятия, за вычетом ИПН в размере 10%.

Если вкладчик решает выбрать второй способ – воспользоваться отсрочкой по уплате ИПН, то ему необходимо указать в заявлении сумму, запрашиваемую для изъятия, без вычета ИПН.

Как отметили в ЕНПФ, обе суммы уже указаны в выписке, предоставляемой фондом вкладчику для его удобства и самостоятельного выбора.

Указанная вкладчиком сумма, запрашиваемая к изъятию, поступит из ЕНПФ на его специальный счет, открытый у уполномоченного оператора.

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